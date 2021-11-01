Крытый скейт‑парк открыли в центре Челябинска

С 1 ноября он работает в ТРК «Куба»

С 1 ноября в ТРК «Куба» открыли новый скейт-парк. На площадке 450 квадратных метров установили фигуры для экстремалов — разгонки, плазы и радиусы. Площадку подготовила федерация скейтбординга Челябинской области.



Скейт-парк находится на четвертом этаже ТРК «Куба» — по соседству с детскими аттракционами, каруселями и фудкортом. «Зимовать» в ТРК «Куба» парк приходит уже третий год подряд (в прошлом сезоне он работал на третьем этаже).

В скейт-парке действуют коронавирусные ограничения. Всем катающимся старше 18 лет нужен QR-код и паспорт — их потребуют на входе в торговый комплекс. На один трехчасовой сеанс готовы пустить не больше 20 человек.

Лицам до 18 лет нужен паспорт, а также разрешение от родителей на катание и шлем. В аренду экипировку не выдают.

Напомним, что в Челябинске на данный момент нет постоянного крытого скейт-парка. Уже на протяжении 15 лет теплые экстрим-парки хаотично открываются на зиму в разных точках города. Работают они до весны, а потом съезжают, так как спортсмены выходят тренироваться на улицу и перестают посещать крытую площадку. В следующем сезоне парк может не открыться или меняет локацию. Отсутствие постоянной инфраструктуры стало одной из причин того, что скейтбординг — с недавних пор олимпийский вид спорта — слабо развит в Челябинске. Ситуацию может изменить строящийся спортивный комплекс на Тополиной Аллее: РМК планирует построить большую арену, Центр тенниса и Центр экстремальных видов спорта.