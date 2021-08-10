Почему крытые скейт-парки в Челябинске постоянно переезжают

Скейтбордисты вновь ищут новое место для тренировок зимой

Федерация скейтбординга Челябинской области начала поиск помещения для создания крытого скейт-парка. Летом скейтбордисты тренируются на улице, но чтобы продолжить тренироваться и зимой, парни оборудуют небольшие скейт-парки в помещениях. Правда, постоянного адреса у крытых скейт-парков нет, на протяжении уже 15 лет площадки стабильно раз в год-два переезжают с места на место. Почему скейтбордисты вынуждены кочевать, разбирался журналист ИА «Первое областное».

В Челябинске экстрим-парки не задерживаются в одном помещении больше чем на два сезона. В 2016 на Свобода, 2 работал экстрим-парк «Пиранья», он закрылся весной 2017, потом в 2018 в соседнем здании появился BMX-парк «Ангар» и тоже только на сезон, параллельно в 2018 запустили скейт-парк «Слон» на Каслинской, 5 — он тоже больше не работает.

Как правило, парки оборудовали энтузиасты, предварительно оформив ИП. Правда, предпринимателей надолго не хватало, проекты быстро закрывались, а владельцы менялись.

«Насколько я помню, первые крытые скейт-парки появились в 2004-2005 годах. Какое-то время работала площадка в ДС „Юность“ — там катались четыре дня в неделю в строго отведенные часы. Ещё мы гоняли в ТК „Северо-Западный“, потом в цокольном этаже на Энтузиастов, 11... Много где. Но скейт-парки никогда долго не работали, постоянно менялись владельцы, названия и локации. Это невыгодный бизнес, заниматься им сложно»,

— рассказал президент Федерации скейтбординга Челябинской области Анатолий Янченко.





Анатолий Янченко — президент Федерации скейтбординга Челябинской области. Федерация появилась два года назад

Открывать крытый экстрим-парк осенью и закрывать весной — это почти традиция. Когда снег таит, спортсмены перемещаются на улицу, и вместе с ними из-под крыши уходит экстрим-парк.

«Летом посетителей нет, платить за аренду нечем, поэтому мы вынуждены съезжать. Последний раз мы открыли скейт-парк на четвертом этаже ТРК "Куба". Весной 2021 съехали и вряд ли вернемся обратно. Арендодателям, то есть „Кубе“, нас ждать до осени не выгодно, пришли другие арендаторы и заняли площадь. А нам нужно вновь искать новую площадку», — пояснил Анатолий Янченко.





Скейт-парк в ТРК «Куба»

Найти новое помещение — задача не простая. Для скейт-парка подойдет зал площадью 500-1000 квадратных метров с отоплением и ровным бетонным полом. В промзоне подобных помещений много, но главная сложность в том, что у локации должна быть хорошая транспортная доступность.

«Скейтбордингом занимаются дети, и добираться до зала в промзоне Металлургического района им сложно. В Центральном районе найти подобное помещение почти нереально. Сейчас появился вариант на Северо-Западе, поедем смотреть его»,

— рассказал президент Федерации скейтбординга Анатолий Янченко.

О проблеме федерации знают в Управление спорта и физической культуры Челябинска. Но предоставить подходящее помещение скейтбордистам город не может.

«Управление не располагает такими помещениями. Сейчас ищем подходящее помещение для аренды», — прокомментировали в пресс-службе Управления спорта и физической культуры Челябинска.





Тем не менее, Анатолий надеется на другую поддержку со стороны администрации — например, с оплатой аренды. Летом скейтбордисты тесно сотрудничали с Управлением, в том числе проводили занятия по скейтбордингу на улицах города. Тренировки привлекают много школьников, взрослые сами отводят ребят в секции. Популярность экстремального направления сейчас растет, так как скейтбординг стал олимпийским видом спорта. В этом году на летней Олимпиаде в Токио впервые провели соревнования по скейтбордингу. Правда, россияне в дисциплине не участвовали — наша сборная просто не прошла.

«В России скейтбординг развит достаточно слабо, в том числе и потому, что у нас нет подходящей инфраструктуры. В этом году сборная от Челябинской области впервые участвовала в Чемпионате России по скейтбордингу. Наш скейтбордист Виктор Шарипов занял 16 место по России. Я считаю, что это хороший результат для Челябинска, но конечно можно лучше», — рассуждает Анатолий Янченко.

Ситуация со скейтбордом в Челябинске может улучшиться, если появится постоянный крытый скейт-парк. Такой планируют построить на Тополиной аллее. На днях Русская Медная Компания презентовала эскиз проекта «Спортивный город» на территории между Университетской Набережной и улицей Академика Макеева. Помимо «РМК-арена» в проекте предусмотрен Центр экстремальных видов спорта, который может стать базой для федерации скейтбординга. Строительство планируют начать в этом году, срок сдачи — 2023 год.





«Постоянная площадка летом и зимой — это лучшее,что может быть. На переезды мы тратим много сил. Новое место нужно подготовить, заново построить ресепшн, раздевалки, привести в порядок пол, а потом установить фигуры. И так каждый год. На площади Революции стоят фигуры, которые принадлежат администрации, но у нас есть свои — их где-то 13, они хранятся в моем гараже, ждут нового крытого скейт-парка», — пояснил Анатолий.

На скейт-парк от РМК федерация возлагает большие надежды. Постоянная площадка поможет организовать круглогодичную секцию, воспитать новых спортсменов и проводить чемпионаты всероссийского и международного уровня. Но пока такого места нет, федерация будет вынуждена переезжать из одного места в другое почти каждый год.