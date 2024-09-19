Кристина Ильина из Копейска завоевала бронзу чемпионата России по маунтинбайку

Велогонщица стала призером в многодневной гонке в Краснодаре

Велогонщица из Копейска Кристина Ильина стала призером чемпионата России по маунтинбайку в многодневной гонке. Соревнования прошли в поселке Псебай (Краснодарский край). Южноуральская спортсменка за четыре дня преодолела более 110 км дистанции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Многодневная гонка в маунтинбайке предъявляет к участникам серьезные требования по физической подготовке. За четыре дня им нужно преодолеть четыре разные гонки:

— индивидуальную на время (женщины и мужчины — по 12,5 км);

— олимпийское кросс-кантри (женщины — 20,8 км, мужчины — 27,3 км);

— гонку в гору (женщины — 21,5 км, мужчины — 30,1 км);

— марафон (женщины — 62,5 км, мужчины — 75 км).

В таких вот экстремальных условиях проявила себя копейчанка Кристина Ильина. Она показала третий результат, затратив на эти гонки 6 часов 50 минут. Дистанция составила 117,32 км. Южноуральская спортсменка уступила чуть больше 13 минут победительнице соревнований Александре Ушаковой из Московской области, серебро у москвички Татьяны Сайтаровой.

В аналогичной дисциплине среди мужчин победу одержал Данил Москвин из Удмуртии. Серебряным призером стал Павел Лунде из Санкт-Петербурга, бронзовым — Максим Гоголев.

Чемпионат России по маунтинбайку. Многодневная гонка. Призеры соревнований:

Женщины (117,32 км):

1. Александра Ушакова (Московская обл.) — 6:35.20.

2. Татьяна Сайтарова (Москва) — отставание 6.53.

3. Кристина Ильина (Челябинская обл.) — +13.55.

Мужчины (144,86 км):

1. Данил Москвин (Удмуртия) — 7:02.52.

2. Павел Лунде (Санкт-Петербург) — +7.38.

3. Максим Гоголев (Самарская обл.) — +13.23.

Отметим, что Кристина Ильина в текущем сезоне уже неоднократно становилась победителем и призером крупнейших всероссийских стартов по маунтинбайку. Например, в мае этого года она завоевала золото на чемпионате России по сверхмарафону. На соревнованиях в Ленинградской области она выиграла гонку 84 км. В июле она стала серебряным призером в гонке кросс-кантри на чемпионате России в Кыштыме.