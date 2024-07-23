Копейские велогонщики завоевали серебро в эстафете на чемпионате России

Соревнования завершились в поселке Слюдорудник под Кыштымом

В Челябинской области завершился чемпионат России по маунтинбайку, прошедший в поселке Слюдорудник. В последний день соревнований сильнейшие велогонщики страны боролись за медали в эстафетной гонке. Серебряные медали завоевали спортсмены из Копейска, которые немного уступили соперникам из Москвы, сообщает региональный Минспорт.

Эстафетная гонка стала заключительной на чемпионате России по маунтинбайку, который прошел в поселке Слюдорудник. Хозяева соревнований были в ней в числе фаворитов. Свой статус они и подтвердили, завоевав серебряные медали. Но могли рассчитывать и на победу.

Сборная Челябинской области, составленная из воспитанников копейской СШОР-2 по велоспорту, оказала серьезную конкуренцию соперникам из Москвы. И все же уступила столичным спортсменам, завоевав серебряные медали.

В составе южноуральской команды призерами соревнований стали Марк Костерин, Александр Золотарев, Диана Богданова, Марина Зорина, Кристина Ильина и Иван Романов.

Отметим, что ранее здесь же спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках. Так, серебряным призером чемпионата России в гонке кросс-кантри стала Кристина Ильина.