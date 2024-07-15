Копейская велогонщица Кристина Ильина завоевала серебро чемпионата России

Она стала призером в состязаниях по маунтинбайку в дисциплине «кросс‑кантри»

Копейчанка Кристина Ильина завоевала единственную для региона медаль на чемпионате России по маунтинбайку. Соревнования прошли в поселке Слюдорудник (Кыштымский городской округ). Южноуральская спортсменка стала серебряным призером в кросс-кантри-гонке, а на следующий день в этой же дисциплине выиграла международные соревнования, сообщает региональный Минспорт.

Совмещенные соревнования прошли 13—14 июля в поселке Слюдорудник, недалеко от Кыштыма в Челябинской области. Они собрали сильнейших велогонщиков страны, специализирующихся в маунтинбайке (горный велосипед). В состязаниях среди женщин подтвердила свой высокий уровень подготовки Кристина Ильина.

Спортсменка из копейской СШОР-2 показала лучший результат на международных соревнованиях, а также пришла к финишу второй на чемпионате России в дисциплине «кросс-кантри». Она уступила лишь представительнице Москвы Татьяне Сайтаровой. Замкнула тройку призеров Александра Ушакова из Московской области. В аналогичных соревнованиях среди мужчин не было равных Николаю Иванову из Санкт-Петербурга.

Отметим, что поселок Слюдорудник в текущем летнем сезоне примет еще ряд важных и ответственных стартов по маунтинбайку. 18 июля здесь состоится финал XII летней Спартакиады учащихся России, а в августе запланированы первенство России, а также международные соревнования.