Красноармейский район выиграл областную зимнюю сельскую спартакиаду

Призерами соревнований «Уральская метелица — 2024» стали также Еткульский и Сосновский районы

В Агаповском районе завершился финал XXI областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица», по итогам которого победителем соревнований в командном зачете стала сборная Красноармейского района. Второе и третье места заняли спортсмены из Еткульского и Сосновского районов соответственно, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Сельская зимняя спартакиада в Челябинской области по традиции проходила в несколько этапов. На первом прошли состязания среди трудовых коллективов и образовательных организаций, на втором — соревнования в сельских районах, на третьем — зональные турниры, а завершал спартакиаду финальный этап, в котором выступили сильнейшие спортсмены муниципальных районов Челябинской области. Финал соревнований принял у себя Агаповский район.

«Приветствую участников XXI областной зимней сельской спартакиады „Уральская метелица“. Желаю добиться поставленных целей и двигаться только вперед. Участники соревнований закаляют характер испытаниями, воспитывают командный дух. Благодаря спартакиаде мы переживаем незабываемые эмоции и ощущения, которые сохранятся в памяти навсегда. Желаю участникам спортивных достижений, а зрителям — незабываемых эмоций. Всем удачи и всего самого доброго», — обратился с приветственным словом на церемонии открытия соревнований глава Агаповского района Артем Яхимович.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков от лица главы региона поздравил гостей и участников с открытием спартакиады и пожелал им всего наилучшего. Замминистра спорта Виталий Якушев подчеркнул, что сельские спартакиады в регионе имеют важное значение в развитии физической культуры и спорта в малых городах и районах области.

В программу соревнований вошли 11 видов спорта: гиревой спорт, зимний мини-футбол среди мужчин и женщин, лыжные гонки, многоборье комплекса «Готов к труду и обороне», стрельба, шашки, шахматы, хоккей с шайбой, троеборье дояров и соревнования среди спортивных семей. Общекомандное место определялось по сумме набранных очков всеми участниками команды по 6 видам.

Победу в командном зачете одержали спортсмены Красноармейского района. В тройке лидеров также команды Еткульского и Сосновского районов. В шаге от пьедестала оказались сборные Увельского и Чебаркульского районов.

Команды наградили кубками, вымпелами, дипломами и грамотами. Кроме того, победителям и призерам вручены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря или формы. Организаторами спартакиады выступили министерство спорта Челябинской области, администрация Агаповского муниципального района и региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.