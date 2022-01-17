Еткульский район станет столицей областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица»

В Челябинской области соревнования пройдут с 25 по 27 февраля

Организаторы XIX областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица» объявили о дате и месте проведения финала соревнований. Турниры по 10 видам спорта с 25 по 27 февраля примет Еткульский муниципальный район, сообщает региональный Минспорт.

Спартакиада «Уральская метелица» — главные зимние старты среди спортсменов сельских территорий области. Сельские игры в регионе начали проводиться с 2004 года и ежегодно собирают сильнейших атлетов области в финале соревнований.

В этом году в «Уральской метелице» примут участие около двух тысяч спортсменов из 22 муниципальных районов области. Соревнования пройдут по десяти видам спорта. Среди них: хоккей с шайбой (мужчины), мини-футбол на снегу (мужчины и женщины), гиревой спорт, соревнования спортивных семей, стрельба руководителей команд, лыжные гонки, шахматы, шашки и многоборье ГТО.

Церемония открытия областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица» запланирована на 26 февраля в 14:00.