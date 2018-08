/ Сергей «Крашер» Ковалев готовится к чемпионскому бою в США

Челябинец Сергей Ковалев готовится к защите чемпионского титула. Чемпион WBO в полутяжелом весе уже прилетел в Америку. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Только что прибыл в Атлантик-Сити для боя с Альваресом. — написал в социальных сетях боксер Сергей Ковалев.

Just now arrived to Atlantic City for #kovalevAlvarez #KRUSHER pic.twitter.com/vkp6FPrAHZ