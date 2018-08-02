/ Сергей «Крашер» Ковалев готовится к чемпионскому бою в США

Букмекеры высоко оценивают шансы россиянина на победу.

Челябинец Сергей Ковалев готовится к защите чемпионского титула. Чемпион WBO в полутяжелом весе уже прилетел в Америку. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Только что прибыл в Атлантик-Сити для боя с Альваресом. — написал в социальных сетях боксер Сергей Ковалев.

Букмекеры называют «Крашера» фаворитом предстоящей встречи.

Я должен доказать всем, что являюсь чемпионом, а Альварес станет серьезным испытанием на моем пути. Я прекрасно понимаю, как боксирует мой соперник, но не исключаю, что он может изменить свой стиль. Однако в таком случае двух раундов будет достаточно, чтобы раскусить его. Я полностью готов ко всем возможным вариантам развития событий на ринге, — заявил Ковалев. — передавал ранее портал Fightnews.com слова российского спортсмена.

За два дня до боя «Крашера» поддерживают его болельщики. Среди них есть и звезды.

Серега! К бою готов! Если что, я рядом. — написал актер Александр Ревва.

Напомним, 4 августа в Нью-Джерси пройдет вечер бокса. Россиянин Сергей Ковалев встретится с колумбийцем Элейдером Альваресом. «Крашер» получит возможность защитить чемпионский пояс.