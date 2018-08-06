/ «Все когда-то заканчивается». Личный тренер «Крашера» проанализировал бой против Альвареса

Сергей Ковалев обратился к своим болельщикам.

Накануне в США завершился бой между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийца Элейдера Альвареса. Ковалев не смог отстоять свой титул чемпиона в полутяжелом весе. Сопернику удалось отправить его в нокаут в 7 раунде.

«Крашер» поблагодарил своих болельщиков за поддержку и записал видео по итогу.

Спасибо вам за поддержку, у меня все хорошо. Сейчас необходимо провериться, сделать МРТ после таких непредвиденных обстоятельств. Ну да, пропустил «плюшечку» и не смог собраться. Видимо, подустал, пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт другим путем. Спасибо вам за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что разочаровал кого-то. Не буду сейчас делать поспешных выводов, посмотрим, что будет дальше. — заявил боксер Сергей Ковалев.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 4 Авг 2018 в 10:01 PDT

По оценке личного тренера Ковалева, боксер мог выиграть бой еще в 4 раунде. Возможно, «Крашеру» не хватило азарта и свежести.

Все этого не ждали. Хотя Альварес очень сильный боксер. Может быть и не надо было с ним драться? Перерыв между боями был маленький, а Сережа максималист. Он уже больше 10 лет в профессиональном спорте, а это очень тяжело. Учитывая, что любительская карьера была тяжелой, состояла из необоснованных разочарований. Все когда-то заканчивается. — рассказал сайту «Первый областной» тренер Владимир Рощенко.

Напомним, это уже не первое поражение Ковалева на чемпионских турнирах. В ноябре 2016 года «Крашер» не смог защитить титул WBO и еще два пояса по престижным версиям, проиграв по очкам американцу Андре Уорду.