/ «Спектаклем» назвал обвинение в избиении женщины Сергей Ковалев

Боксер обратился к поклонникам с призывом не делать поспешных выводов по ситуации.

Российского боксера Сергея Ковалева обвиняют в нападении на женщину на территории США. О том, что «Крашер» якобы совершил неправомерное действие, сообщает американский таблоид TMZ.

Сергей Ковалев был задержан еще в июне прошлого года в городе Биг-Бэр Сити, Калифорния. По словам потерпевшей, боксер ухаживал за ней на вечеринке, однако женщина дала понять, что ее мужчина не интересует. После этого «Крашер» и его друг пошли за ней в каюту, где произошел инцидент, обернувшийся переломом носа, сотрясением мозга и смещением шейного диска.

Вскоре Ковалева арестовала полиция и предъявила ему обвинение в нападении с применением силы, которая может привести к серьезным телесным повреждениям. Максимальное наказание по данному обвинению — 4 года лишения свободы.

С поддержкой Сергея Ковалева уже выступил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Он заверил, что федерация окажет боксеру помощь в судебных разбирательствах.

Скажу честно, верится с трудом, больше похоже на грязную провокацию в преддверии чемпионского боя. Хочу заявить, что Федерация бокса России поддержит Сергея в непростой ситуации, в том числе окажет юридическую помощь, отстаивая честь и достоинство российского боксера. — отметил Умар Кремлев.

Сам Сергей Ковалев так же считает все происходящее провокацией. Об этом «Крашер» заявил на своей странице в Instagram. Там он обратился к поклонникам с призывом не делать поспешных выводов по ситуации.

Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль по не воле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альвареса? — пишет на своей странице Сергей Ковалев.

То, что вся эта история может быть провокацией, считает и советский боксер, телекомментатор и промоутер Андрей Шкаликов. В качестве примера он вспоминает историю Майка Тайсона.

К нему подослали девушку, которая подала на него в суд. И Майк Тайсон сел в тюрьму неожиданно для всех. И вышел оттуда уже другим, начал проигрывать. Касаемо Сергея, он нормальный пацан. Мы сейчас с его тренером все обсуждаем, а через пол-Земли сложно понять и догадаться, что произошло. — сказал советский боксер Андрей Шкаликов.

Отметим, уже 2 февраля должен состояться бой Сергея Ковалева против Элейдеры Альвареса. Промоутер челябинца Кэти Дува уже заявила, что поединок боксеров состоится, несмотря на разбирательства.

Бой вне опасности. Сергей очистит свое имя в суде. — сказала Дува.