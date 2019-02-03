/ Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона по версии WBO

За южноуральским боксером остались почти все раунды против Элейдера Альвареса.

В Техасе состоялся бой между южноуральским боксером Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом. Спортсмены сражались за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Колумбиец, выйдя на ринг, был действующим чемпионом. Для Сергея Ковалева бой стал реваншем.

Южноуральца поддерживали трибуны, на них было немало российских болельщиков. Ковалеву кричали: «Серега, не подведи».

Мы работали над моими навыками, чтобы вернуть стиль, который у меня был. Сейчас я готов драться с лучшими, с чемпионами. — рассказал после боя Сергей Ковалев.

Таким образом, Сергей Ковалев в третий раз стал чемпионом мира.

Напомним, Сергей Ковалев и Элейдер Альварес встречались летом 2018 года. Тогда южноуральскому боксеру не удалось защитить свою честь: он трижды оказался в нокдауне и проиграл бой.