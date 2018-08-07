/ «Завершать карьеру не собираюсь». Сергей Ковалев обратился к любителям бокса после поражения

Спортсмен на эмоциях допускал возможность «повесить перчатки».

Челябинский спортсмен Сергей Ковалев записал второе видеообращение после потери чемпионского титула. В нем боксер благодарит своих болельщиков за поддержку. «Крашер» признается, что завершать карьеру не намерен. Ковалев допускает, что выйдет на ринг против поразившего его соперника.

Да, я оказался в такой непростой, некомфортной ситуации. Это показывает, что вам небезразличны мой бокс и моя карьеры. Сейчас, выспавшись и отдохнув, могу с уверенность сказать, что завершать карьеру не собираюсь. Отдохну пару месяцев и подготовлюсь к новому поединку. Я обязательно заберу этот титул. Надеюсь, это будет бой с Альваресом. Не буду сейчас отговорки строить. Как случилось, так случилось. — делится боксер Сергей Ковалев.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 7 Авг 2018 в 12:27 PDT

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа боксер Сергей Ковалев уступил в титульном бое против колумбийца Элейдера Альвареса. Сопернику удалось отправить россиянина в нокаут в 7 раунде. «Крашер» лишился титула чемпиона мира в полутяжелом весе. После этого боксер допустил возможность завершить непростую карьеру.