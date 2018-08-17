/ Лучшие боксёры региона приедут в Челябинск

Во дворце спорта «Метар-Спорт» состоится чемпионат УрФО.

Честь Челябинской области на соревнованиях будут защищать 35 спортсменов, среди которых Алексей Киселев. В октябре прошлого года он стал победителем первенства Европы. Также тренеры рассчитывают на Андрея Стоцкого, который на прошлом чемпионате УрФО взял золото в категории до 91 килограмма. Директор центра спортивной подготовки по боксу Дмитрий Дягилев отметил, что Челябинская область имеет большое представительство в сборных разных возрастов.

Челябинская область находится на первом месте по представителям сборных команд Российской Федерации по всем возрастам. На сегодняшний день у нас порядка 30-ти боксеров. — отметил Дмитрий Дягилев.

Кроме Челябинских спортсменов в турнире примут участие представители из пяти автономных округов и областей. Турнир станет частью отбора на всероссийские соревнования, которые пройдут в октябре этого года. Церемония открытия запланирована на 22 августа. 23 числа состоятся предварительные бои, полуфинальные и финальные поединки пройдут 24 и 25 августа.