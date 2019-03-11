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/ Сергей Ковалев вызвал на бой Дмитрия Бивола

Сергей Ковалев вызвал на бой Дмитрия Бивола

Российские боксеры могут сойтись в поединке и объединить пояса.
сегодня в 15:13
  |  Спорт

Чемпион WBO в полутяжелом весе, боксер из Челябинска Сергей Ковалев поздравил своего соотечественника Дмитрия Бивола с победой над Джо Смитом и предложил последнему объединить пояса. Свое заявление «Крашер» сделал в «Инстаграме».

Поздравляю Дмитрия со значимой победой! Дима, давай устроим бой, который будет интересен всему боксерскому миру. Я готов. А что насчет тебя? — написал Сергей Ковалев.

Сам Дмитрий Бивол не исключил возможности проведения боя с любым из действующих чемпионов.

Мне хочется провести бой, который больше всего хотят увидеть зрители. Если они хотят бой с Ковалевым, я был бы рад это сделать. С Сергеем будет легко договориться — он никогда не избегал соперников. Ковалев готов идти ва-банк, ни от кого не скрывается. Этот человек открыт для любого боя. У него есть пояс — он готов и защищать его, и объединять с другими чемпионами. — сказал Дмитрий Бивол.

Любители бокса по достоинству оценили предложения Сергея Ковалева, отметив, что данный поединок вызовет интерес у всех любителей этого вида спорта.

Напомним, Дмитрий Бивол победил Джо Смита единогласным решением судей и сохранил титул чемпиона WBA. Сергей Ковалев же в феврале вернул себе титул чемпиона WBO, победив Элейдера Альвареса по решению арбитров.

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