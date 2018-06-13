/ Трехдневная рабочая неделя ждет южноуральцев

Следующие продолжительные выходные наступят только в ноябре.

Роструд напомнил южноуральцам вместе со всеми россиянами о продолжительности предстоящей рабочей недели. Она продлится с 13 по 15 июня. Сократить количество рабочих дней «помог» государственный праздник — День России.

В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня — с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. — уточнили в ведомстве.

Отметим, что следующие продолжительные выходные наступят только осенью. До ноября рабочий график будет устойчив. Следующий трехдневный отдых продлится с 3 по 5 ноября. Увеличение выходного произойдет из-за Дня народного единства.