Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.34 -0.33 73.37 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+15 °C
завтра
 
+20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Трехдневная рабочая неделя ждет южноуральцев

Трехдневная рабочая неделя ждет южноуральцев

Следующие продолжительные выходные наступят только в ноябре.
сегодня в 11:15
  |  Спорт

Роструд напомнил южноуральцам вместе со всеми россиянами о продолжительности предстоящей рабочей недели. Она продлится с 13 по 15 июня. Сократить количество рабочих дней «помог» государственный праздник — День России.

В связи с празднованием Дня России отдых россиян продлился три дня — с 10 до 12 июня. Это стало возможным за счет переноса выходного дня с субботы 9 июня на понедельник 11 июня. — уточнили в ведомстве.

Отметим, что следующие продолжительные выходные наступят только осенью. До ноября рабочий график будет устойчив. Следующий трехдневный отдых продлится с 3 по 5 ноября. Увеличение выходного произойдет из-за Дня народного единства.

Общество
Праздник наманганских цветов пройдет в Челябинске
18.05.2018
Праздник наманганских цветов пройдет в Челябинске
Общество
Борис Дубровский: «Первомай для нашей трудовой Челябинской области — самый гармоничный праздник»
01.05.2018
Борис Дубровский: «Первомай для нашей трудовой Челябинской области — самый гармоничный праздник»
Общество
Как выбрать мясо для шашлыка и не испортить праздник
29.04.2018
Как выбрать мясо для шашлыка и не испортить праздник
Общество
Аттракционы в челябинских парках будут работать все майские праздники
29.04.2018
Аттракционы в челябинских парках будут работать все майские праздники
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуральский предприниматель пойдет под суд за распространение пиратских фильмов
сегодня в 16:52
Южноуральский предприниматель пойдет под суд за распространение пиратских фильмов
Происшествия
Школьница застряла на крыше многоэтажки в Златоусте
сегодня в 16:42
Школьница застряла на крыше многоэтажки в Златоусте
Происшествия
Водитель легкового автомобиля не выжил после столкновения с фурой на М-5
сегодня в 16:36
Водитель легкового автомобиля не выжил после столкновения с фурой на М-5
Спорт
Анастасия Белякова одолела троих соперниц на Чемпионате Европы по боксу
сегодня в 16:22
Анастасия Белякова одолела троих соперниц на Чемпионате Европы по боксу
Происшествия
Многодетный отец проломил незнакомцу череп хоккейной клюшкой
сегодня в 15:42
Многодетный отец проломил незнакомцу череп хоккейной клюшкой
Общество
Туристка рассказала о спасении 16-летнего подростка в Турции
сегодня в 15:37
Туристка рассказала о спасении 16-летнего подростка в Турции
Общество
Мэр Челябинска сдал билеты на футбол ради ШОС
сегодня в 15:07
Мэр Челябинска сдал билеты на футбол ради ШОС
Общество
Резкое усиление ветра прогнозируют в Челябинской области
сегодня в 14:49
Резкое усиление ветра прогнозируют в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6