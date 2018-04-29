/ Как выбрать мясо для шашлыка и не испортить праздник

Памятка от Роспотребнадзора для встречающих Первомай на природе.

Несмотря на нестабильную погоду, большое количество южноуральцев собирается «на шашлыки» в майские праздники. Чтобы праздник удался, блюдо получилось вкусным, а после его употребления не возникло проблем со здоровьем, нужно выбирать правильное мясо. Список рекомендаций озвучил федеральный Роспотребнадзор.

Уважаемые потребители, следуя этим простым рекомендациям, вы обезопасите себя и близких от некачественной продукции, и вашему здоровью ничто не навредит. Если у вас возникли сомнения в качестве или безопасности мяса или готового шашлыка, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации. — напутствует ведомство.

Рекомендации по выбору мяса для шашлыка:

— покупайте мясо только в проверенных местах, где продавцы могут предоставить сопроводительную документацию;

— обращайте внимание на внешний вид и запах мяса. Оно должно быть сухим, глянцевым, чуть поблескивающим, равномерного цвета. Если мясо на ощупь влажное, липкое или сочится кровью, а также издает затхлый, сырой, гнилой или химический запах, воздержитесь от покупки. Мясо темного цвета тоже лучше не брать: высока вероятность того, что мясо старое;

— выбирайте свежее, а не замороженное или оттаявшее мясо. Свежее легко найти на прилавке: при надавливании на него вы почувствуете, какое мясо упругое. Повторно замороженное мясо не изменит цвет, если прикоснуться к нему пальцем. А вот на мясе первичной заморозки останется след темного цвета. Кстати, разверните мясо, чтобы убедиться в отсутствии жил и жира, они в шашлыке ни к чему;

Рекомендации по выбору замаринованного мяса:

— обращайте внимание не только на внешний вид, но и маркировку. Там должна быть указана масса изделия, сорт мяса. Выбирать нужно только первый сорт или лучший, потому что в остальных будет много сухожилий.

— изучите состав. Из консервантов может присутствовать лимонная кислота. Лучше отказаться от продукта, который содержит диацетат и цитрат натрия. При наличии фосфата Е450 (влагоудерживающий агент) брать мясо вообще не рекомендуется.

— состав правильного шашлыка-полуфабриката: свинина, соль, уксус, лук свежий, специи. В уксусно-лимонном маринаде мясо хранится до 3 дней, а в майонезно-кефирном соусе гораздо меньше.

— проверьте дату выпуска. Срок «жизни» маринованного мяса — неделя. Если заготовка для шашлыка продается в пластиковом ведре, крышка тары должна быть вогнутой. Вздутая говорит о просроченном продукте. Если выбираете мясо в заводской упаковке, обратите внимание на жидкость. Ее избыток говорит об использовании уксуса уже после заморозки.

При жарке шашлыка нужно помнить, что огонь требует осторожного обращения. В майские праздники высока вероятность лесных пожаров, виновником которых является человек.