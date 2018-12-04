/ Скоро все россияне будут работать 6 дней в неделю

Это необходимо, чтобы перенести выходной день, не разбивая праздники.

В последнюю рабочую неделю россияне будут работать 6 дней, вместо привычных 5. Таким образом, она продлится с понедельника (24 декабря) по субботу (29 декабря), рассказали в Роструде РИА Новостям.

С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались. — прокомментировал Роструд.

Праздничные каникулы продлятся целых 10 дней: с 30 декабря 2018 года до 8 января 2019 года включительно. Кстати, выходные с 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесутся на майские праздники, 2 и 3 мая (четверг и пятница).