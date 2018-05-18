/ Праздник наманганских цветов пройдет в Челябинске

Мероприятие состоится в дни саммитов ШОС и БРИКС.

Специалисты Наманганской области Республики Узбекистан в дни саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске организуют «Праздник цветов». Он состоится в 2020 году. Об этом глава региона Борис Дубровский и хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров договорились сегодня, 18 мая, в рамках Дней Челябинской области в Узбекистане

«Праздник цветов» проходит в Намангане на протяжении 58 лет и является визитной карточкой города. В дни «Namangan Flowers» весь Наманган превращается в настоящий город цветов. Центральные улицы областного центра украшают цветочные павильоны по самым современным образцам архитектуры и ландшафтного дизайна. — сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, в Узбекистане проходят дни Челябинской области. В регионе находится делегация Южного Урала. Накануне, 17 мая, вице-премьер-министр Узбекистана Нодир Отажонов отметил заинтересованность в такой южноуральской продукции предприятий металлургии, машиностроения и приборостроения.