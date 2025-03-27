Копейский велогонщик стал призером Кубка России по маунтинбайку

Иван Романов завоевал серебро по итогам гонки «Короткий круг»

В Краснодарском крае завершился Кубок России по маунтинбайку, на котором проявил себя копейский велогонщик Иван Романов. Южноуральский спортсмен показал второй результат в спринтерской гонке «Короткий круг». Это первая подобная награда в карьере перспективного спортсмена, сообщает результаты Федерация велосипедного спорта России.

Состязания прошли в городе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. Здесь лучшие представители маунтинбайка (горного велосипеда) определили сильнейших в нескольких дисциплинах. В гонке «Короткий круг» призером соревнований стал Иван Романов из копейской СШОР‑2. Он уступил лишь Николаю Иванову из Санкт-Петербурга.

Кубок России. Маунтинбайк. Мужчины. Короткий круг:

1. Николай Иванов (Санкт-Петербург).

2. Иван Романов (Челябинская область).

3. Илья Лужбин (Удмуртская Республика).

В аналогичной гонке среди женщин победу одержала Александра Ушакова из Московской области. Она опередила спортсменок из Чувашской Республики Элину Семенову и Алину Карлову.