На чемпионате России по маунтинбайку в Краснодарском крае две медали завоевали спортсмены из копейской спортшколы по велоспорту. Впервые титул чемпиона страны достался Ивану Романову, обладателем бронзовой медали стала Кристина Ильина. Отличились спортсмены в дисциплине «кросс-кантри», сообщает Федерация велосипедного спорта России.
Состязания сильнейших велогонщиков страны принял поселок Псебай в Краснодарском крае. Они боролись за медали в маунтинбайке (горный велосипед). Победителем в гонке кросс-кантри стал Иван Романов, выступающий за копейскую СШОР-2. Вообще-то он родился и вырос в Липецке, а с недавних пор представляет Челябинскую область. Отметим, что спортсмен впервые завоевал золото чемпионата России.
Маунтинбайк. Чемпионат России. Гонка кросс-кантри. Победители и призеры:
Женщины:
1. Александра Ушакова (Московская область).
2. Татьяна Сайтарова (Москва).
3. Кристина Ильина (Челябинская область).
Мужчины:
1. Иван Романов (Челябинская область).
2. Даниил Осипов (Московская область).
3. Руслан Боредский (Санкт-Петербург).
Среди женщин в аналогичной гонке бронзовую медаль завоевала Кристина Ильина. Техническая проблема велосипеда на последнем круге не позволила ей бороться за победу. Спортсменка в сезоне собрала целую коллекцию наград чемпионатов России: два золота, два серебра и две бронзы.