Копейские велогонщики завоевали медали на чемпионате России по маунтинбайку

Победу одержал Иван Романов, бронзовым призером стала Кристина Ильина

На чемпионате России по маунтинбайку в Краснодарском крае две медали завоевали спортсмены из копейской спортшколы по велоспорту. Впервые титул чемпиона страны достался Ивану Романову, обладателем бронзовой медали стала Кристина Ильина. Отличились спортсмены в дисциплине «кросс-кантри», сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Состязания сильнейших велогонщиков страны принял поселок Псебай в Краснодарском крае. Они боролись за медали в маунтинбайке (горный велосипед). Победителем в гонке кросс-кантри стал Иван Романов, выступающий за копейскую СШОР-2. Вообще-то он родился и вырос в Липецке, а с недавних пор представляет Челябинскую область. Отметим, что спортсмен впервые завоевал золото чемпионата России.

Маунтинбайк. Чемпионат России. Гонка кросс-кантри. Победители и призеры:

Женщины:

1. Александра Ушакова (Московская область).

2. Татьяна Сайтарова (Москва).

3. Кристина Ильина (Челябинская область).

Мужчины:

1. Иван Романов (Челябинская область).

2. Даниил Осипов (Московская область).

3. Руслан Боредский (Санкт-Петербург).

Среди женщин в аналогичной гонке бронзовую медаль завоевала Кристина Ильина. Техническая проблема велосипеда на последнем круге не позволила ей бороться за победу. Спортсменка в сезоне собрала целую коллекцию наград чемпионатов России: два золота, два серебра и две бронзы.