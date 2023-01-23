Копейская велогонщица завоевала золото чемпионата России

Эльвира Седухина подтвердила звание сильнейшей в велокроссе

В Краснодарском крае завершился чемпионат России по маунтинбайку, победителем которого стала копейская велогонщица Эльвира Седухина. Она подтвердила звание сильнейшей в кроссовой дисциплине. Это уже вторая яркая победа спортсменки на двух всероссийских стартах нового сезона, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования сильнейших велокроссменов страны прошли в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Именно здесь, неделей ранее, прошли всероссийские соревнования, которые служили генеральной репетицией чемпионата страны по маунтинбайку. На этих состязаниях копейская велогонщица одержала уверенную победу и подтвердила, что находится в хорошей физической готовности.

Однако на чемпионате России победа Эльвире Седухиной досталась в острой борьбе с соперницами. До последнего метра дистанции за первое место бились две спортсменки — велогонщица из Копейска и Анна Миролюбова из Удмуртской Республики. И все же наша землячка сумела в финишном створе вырвать победу и второй год подряд стать чемпионкой России в велокроссе. Третье место заняла Кристина Ильина из Санкт-Петербурга.