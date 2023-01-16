Копейская велогонщица Эльвира Седухина выиграла первый старт нового сезона

Южноуральская спортсменка завоевала золото на состязаниях в Краснодарском крае

В Архипо-Осиповке Краснодарского края стартовал новый сезон для представителей маунтинбайка (горный велосипед). На всероссийских соревнованиях в дисциплине велокросс уверенную победу одержала копейчанка Эльвира Седухина, она показала хорошую физическую готовность перед стартом чемпионата страны, сообщает региональный Минспорт.

Спортсменка из Копейска в очередной раз подтвердила свой высокий уровень подготовки и мастерства, оказавшись вне конкуренции в велокроссовой дисциплине. Она показала лучший результат, уверенно опередив ближайших преследователей. Серебряную медаль завоевала Анна Миролюбова (Республика Удмуртия), бронзовую — Анастасия Калялина (Самарская область).

Уже в ближайшие выходные, 22 января, здесь же пройдут взрослый чемпионат и первенство России среди юниоров по велосипедному кроссу. К стартам готовится команда велогонщиков из копейской СШОР №2.