Копейские велогонщицы завоевали медали на чемпионате России

Соревнования по маунтинбайку прошли в поселке Слюдорудник

Южноуральские спортсменки стали призерами завершившегося в поселке Слюдорудник (Кыштым) чемпионата России по маунтинбайку. Эльвира Хайрулина и Диана Богданова завоевали серебряную и бронзовую медали в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием», сообщает региональная Федерация велосипедного спорта.

На старт соревнований вышло 280 участников со всех уголков нашей страны. Среди женщин серебряную и бронзовую медали чемпионата завоевали Эльвира Хайрулина и Диана Богданова. В упорной борьбе наши спортсменки в финальном заезде уступили Александре Ушаковой из Московской области.

Среди мужчин в финальный заезд пробился Александр Бабюк. Молодой спортсмен достойно сражался всю гонку, но остался за чертой призеров, заняв в итоге четвертое место. Все спортсмены являются учащимися МБУ СШОР № 2 Копейска.