/ Боец из Челябинска стал победителем чемпионата Европы по ММА

В финале Доробшох Наботов оказался сильнее спортсмена из Португалии.

В Риме завершилось первенство юниоров 18−20 лет по смешанному единоборству ММА. Золотую медаль турнира в весовой категории до 70,3 килограммов завоевал челябинец Доробшох Наботов. Воспитанник спортшколы «Юный динамовец» единогласным решением судей победил в финале спортсмена из Португалии. Тренер челябинца Данила Кузьмин отметил, что Доробшох Наботов является одним из самых талантливых

бойцов области, а к первенству Европы спортсмен подходил планово, через чемпионаты округа и России, а также кубок страны.



На УрФО Доробшох занял второе место и отобрался только на кубок России. Так как ему 20 лет он последний раз выступает по юниорам. Решили поехать на Россию, там он попал в состав сборной, отобрался на чемпионат Европы, провел там 4 поединка, все уверенно выиграл. Его сильные качества — упорство. Есть талантливые ребята, а есть талантливые и очень упорный. Он упертый. на тренировке да, если две тренировки мы делаем утром и вечером, утром он заканчивает один из последних практически, приходит всегда вовремя, дисциплинированный. — рассказал сайту «Первый областной» старший тренер Челябинской области по ММА Данила Кузьмин.



Тренер бойца подчеркнул, что решаться судьба спортсмена будет после того, как он прилетит в Челябинск. В планах у спортсмена и его наставника — выступление на чемпионате мира.

