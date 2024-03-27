Конькобежцы УралГУФК захватили лидерство на Всероссийской универсиаде

Состязания стартовали в челябинском ледовом дворце «Уральская молния»

В Челябинске завершился первый день соревнований по конькобежному спорту на VIII Всероссийской зимней универсиаде. Лидерство захватили студенты УралГУФКа, которые завоевали четыре медали. Победу на дистанции 1500 метров одержали Анастасия Григорьева и Данил Бургасов, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

В первый день соревнований на льду челябинского дворца спорта «Уральская молния» были разыграны четыре комплекта наград — на дистанциях 500 и 1500 метров среди мужчин и женщин. По итогам стартового соревновательного дня призерами универсиады стали представители пяти различных вузов.

Наибольшее количество наград завоевали спортсмены Уральского государственного университета физической культуры: две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Победителями универсиады на дистанции 1500 м в составе сборной УралГУФК стали Анастасия Григорьева и Данил Бургасов. Второе место у Валерии Сороколетовой, а бронзу в копилку команды принесла Мария Гудошникова.

Сборная УралГУФК набрала 280 очков и захватила лидерство в командном зачете. На втором месте студенты омского СибГУФК (266 очков), замыкает тройку лучших питерская команда из Университета им. П. Ф. Лесгафта. Отметим, что в 15 сильнейших входят и еще два челябинских вуза — ЮУрГГПУ и ЮУрГУ.

Состязания завершатся 28 марта.