Челябинский конькобежец Степан Чистяков завоевал серебро Кубка России

Он стал призером в масс‑старте на соревнованиях в Кирове

На четвертом этапе Кубка России по конькобежному спорту, завершившемся в Кирове, серебряным призером соревнований стал Степан Чистяков. Челябинский спортсмен показал второй результат в масс-старте, уступив лишь Дмитрию Зыкину из Мурманской области, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания в Кирове собрали 78 спортсменов из 19 регионов страны. Челябинскую область представляли два конькобежца — Степан Чистяков и Семен Кононов. Успешно выступил на соревнованиях призер Всероссийской зимней спартакиады — 2024 в Челябинске Степан Чистяков.

Наш земляк выступил в четырех видах программы. На дистанции 500 метров он показал седьмой результат, на 1000 метров стал четвертым, а на «полуторке» — шестым. Наконец, в последнем виде программы, масс-старте, ему удалось войти в тройку призеров. Степан Чистяков завоевал серебряную медаль.

Напомним, что на Всероссийской зимней спартакиаде в состязаниях по конькобежному спорту Степан Чистяков завоевал две бронзовые медали — на дистанции 1500 метров и в масс-старте. Состязания прошли с 14 по 18 февраля на льду челябинского ледового дворца «Уральская молния».