Челябинцы завоевали медали на Кубке Союза конькобежцев России

Призерами соревнований стали Мария Гудошникова и Сергей Бородулин

В подмосковной Коломне стартовал финал Кубка Союза конькобежцев России, в котором принимают участие сильнейшие юниоры страны. В первый день соревнований южноуральские спортсмены завоевали три медали. Серебряным и бронзовым призером стала Мария Гудошникова, третий результат по сумме спринтерских забегов также у Сергея Бородулина, сообщает Союз конькобежцев России.

В течение соревновательного сезона конькобежцы-юниоры заработали рейтинговые очки на этапах Кубка СКР — в Коломне, Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове. Финал соревнований стартовал вчера, 12 марта, в подмосковной Коломне. В нем принимают участие более 50 лучших конькобежцев страны из 20 регионов.

В первый день соревнований южноуральские спортсмены завоевали три медали. Высокие результаты в двух видах программы показала челябинка Мария Гудошникова. Она стала серебряным призером на дистанции 500 метров и замкнула тройку призеров на «полуторке». Кроме того, бронзу по сумме двух спринтерских забегов на «пятисотке» завоевал Сергей Бородулин.

Конькобежный спорт. Финал Кубка СКР. Юниоры. Результаты:

Юниорки, 500 м:

1. Виктория Сичинава (Санкт-Петербург) — 40.14.

2. Мария Гудошникова (Челябинская область) — 40.60.

3. Виктория Морозова (Московская область) — 40.92.

Юниорки, 1500 м:

1. Анастасия Семенова (Московская область) — 2.04,80.

2. Ксения Коржова (Мурманская область) — 2.06,03.

3. Мария Гудошникова (Челябинская область) — 2.07,87.

Победителей и призеров соревнований определят по наибольшей сумме кубковых очков, полученных на всех этапах Кубка СКР, в том числе в финале турнира. Состязания завершатся сегодня, 13 марта.