Конькобежцы Челябинской области зимний сезон откроют летом

В ЛД «Уральская молния» проведут 21—22 августа всероссийские соревнования

Завтра, 21 августа, открывают новый сезон сильнейшие конькобежцы Челябинской области. В ЛД «Уральская молния» проведут летний Кубок Союза конькобежцев России, который соберет спортсменов из 15 регионов страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это будут первые спортивные соревнования в челябинском ледовом дворце «Уральская молния» после летних каникул. По сложившейся уже традиции ведущие спортсмены Челябинской области откроют сезон на Кубке Союза конькобежцев России. Компанию им составят атлеты из 14 регионов страны.

В первый день соревнований состоятся забеги на 500 и 1500 метров, в них примут участие юноши и девушки (16—17 лет), юниоры и юниорки (18—19 лет) и мужчины и женщины (старше 19 лет). На следующий день они разыграют комплекты медалей на дистанциях 1000 и 5000 м (мужчины и женщины), а также 1000 и 3000 м (юниоры и юниорки, юноши и девушки).

Отметим, что в летнее межсезонье Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов в качестве нейтральных атлетов для участия в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года. В список попали и три челябинских спортсмена: конькобежка Анастасия Григорьева и шорт-трекисты Анна Матвеева и Даниил Николаев.