Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина стала мамой

У нее родилась дочь, как зовут — не скажем, но в семье чемпионов очень рады первенцу

Одна из самых известных и титулованных челябинских спортсменок Екатерина Алдошкина стала мамой. Об этом сообщала сама конькобежка в своем телеграм-канале. Она уже больше года не вставала на коньки, но планирует в скором времени возобновить карьеру, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У Кати Ефременковой (девичья фамилия) — спортивная семья и муж-конькобежец. Даниил Алдошкин является заслуженным мастером спорта, серебряным призером Олимпийских игр. Но и наша Катя в спортивных регалиях и титулах супругу не уступает. Трехкратный призер чемпионата мира и чемпионка Европы успешно совмещает выступления в конькобежном спорте и шорт-треке.

Любители спорта на Южном Урале могли ее запомнить по многим стартам. Но особенно хорошо ей удалось выступить на Всероссийской зимней спартакиаде, которая проходила в Челябинске. На льду «Уральской молнии» в феврале 2024 года она завоевала аж пять медалей, став одной из героинь соревнований.

«Ребят, а уже год прошел, как я не каталась на коньках. Я не жалуюсь, но теперь я МАМА! Просто держу в курсе, причем скорее себя», — написала спортсменка у себя в соцсетях.

Екатерина, искренне поздравляем вас и супруга Даниила с новым жизненном этапом! Желаем здоровья, благополучия и счастливых моментов родительства. Вы — большие молодцы!