Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина выиграла три медали на Кубке России

На соревнованиях в Коломне она завоевала золото и две серебряные медали

В подмосковной Коломне официально стартовал конькобежный сезон для сильнейших спортсменов страны. На первом этапе Кубка России отличные результаты показала челябинка Екатерина Алдошкина (Ефременкова). Она завоевала три медали, в том числе одержав победу в командной гонке, сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Челябинской области.

Екатерина Ефременкова этим летом вышла замуж за известного российского конькобежца Даниила Алдошкина, поэтому в новом сезоне будет выступать под фамилией супруга. На первом официальном старте она трижды поднялась на пьедестал почета.

Сначала она завоевала серебро на дистанции 3000 метров, показав время 4.13,71. Здесь победу одержала Екатерина Кошелева из Свердловской области. Кроме того, второй результат Екатерина Алдошкина показала и в масс-старте (16 кругов). Челябинка менее секунды уступила чемпионке Елизавете Агафошиной из Москвы.

Зато в командной гонке наших девушек было не остановить. Золотую медаль завоевали Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева и Полина Чеснокова. Они с большим отрывом победили соперниц из Москвы и Санкт-Петербурга.

Отметим, что в состязаниях среди мужчин бронзу завоевал челябинец Степан Чистяков. Он показал третий результат на дистанции 1500 метров (1.47,51). Золото и серебро в активе у Даниила Алдошкина, представляющего Московскую и Иркутскую области.