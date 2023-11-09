Челябинская конькобежка с победы стартовала на Кубке СКР в Коломне

Мария Гудошникова показала лучший результат на дистанции 500 метров

С яркой победы стартовала на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту среди юниоров перспективная челябинка Мария Гудошникова. Спортсменка, специализирующаяся в беге на средние дистанции, показала лучший результат на 500-метровке. В соревнованиях участвуют 180 юниоров из России и Республики Беларусь, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На первом этапе Кубка СКР в течение трех дней, с 8 по 10 ноября, будут разыграны 14 комплектов наград. Стартовали соревнования с победы челябинки Марии Гудошниковой на дистанции 500 метров. Воспитанница тренера Александра Шпака из СШОР имени Скобликовой показала результат 40,71, на две сотых опередив серебряного призера Анну Куприкову из Мурманской области.

«Вообще-то я лучше специализируюсь на средних дистанциях — 1000 и 1500 метров. Но, конечно же, рада победе в коротком спринте. Хотя результатом не очень довольна, хотелось бы показать более быстрые секунды. Видимо, еще организм не успел восстановиться после перелета», — оценила свое выступление Мария Гудошникова корреспонденту «Первого областного».

Конькобежный спорт. 1-й этап Кубка СКР, Коломна.

Юниорки. Дистанция 500 метров.

1. Гудошникова Мария (Челябинская область) — 40,71.

2. Куприкова Анна (Мурманская область) — 40,73.

3. Сыряная Мария (Московская область) — 40,99.

Спортсменка рассказала, что занимается конькобежным спортом уже 13 лет в СШОР им. Скобликовой. Причем последние два года тренируется под руководством заслуженного тренера России Александра Шпака. Это ее не первый успех на всероссийских соревнованиях. В прошлом году Мария Гудошникова с подругами по сборной выиграли командный спринт на аналогичном турнире.

Отметим, что в первый день Кубка СКР вторую медаль для Челябинской области завоевал и Сергей Бородулин. Он также завоевал серебро на дистанции 500 метров, показав время 36,51. Здесь не было равных Михаилу Шерру из Санкт-Петербурга (35,72).

Конькобежный спорт. 1-й этап Кубка СКР, Коломна.

Юниоры. Дистанция 500 метров.

1. Шерр Михаил (Санкт-Петербург) — 35,72.

2. Бородулин Сергей (Челябинская область) — 36,51.

3. Морозов Денис (Нижегородская область) — 36,60.

Соревнования продлятся еще два дня и завершатся 10 ноября. В программе — личные забеги на 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также командный спринт, забеги на 6 и 8 кругов, а также масс-старт.