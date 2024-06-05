Конькобежцы Челябинской области составили основу сборной России

В состав национальной команды на сезон‑2024/2025 вошли 18 южноуральских спортсменов

Союз конькобежцев России сформировал основной и резервный состав национальной команды по конькобежному спорту и шорт-треку на сезон-2024/2025. Широкое представительство в сборной страны получили спортсмены Челябинской области: в список вошли 18 южноуральских атлетов, из которых 14 представляют СШОР имени Л. П. Скобликовой, сообщается на сайте СКР.

Накануне в Коломне прошло заседание Исполнительного комитета СКР и Конференция руководителей региональных федераций конькобежного спорта. Подводя итоги минувшего сезона, президент СКР Николай Гуляев отметил высокую конкуренцию в шорт-треке, а также быстрые секунды конькобежцев на определенных дистанциях и соревнованиях. Одними из самых успешных стартов сезона-2023/2024 в организационном плане стали чемпионат России в Иркутске и Всероссийская зимняя спартакиада в Челябинске.

Кроме того, по итогам результатов в минувшем сезоне и тренерского совета СКР был определен расширенный состав сборной России по конькобежному спорту и шорт-треку на сезон-2024/2025. В него вошли 18 спортсменов Челябинской области.

Спортсмены Челябинской области в составе сборной России по конькобежному спорту:



СШОР им. Л. П. Скобликовой: Никита Базюк, Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова, Ольга Фаткулина, Юлия Береснева, Анна Матвеева, Илья Эбингер, Жанна Сапегина, Павел Блинов, Мария Труханова, Владислав Смолин, Варвара Романенкова, Ксения Прибытова.

СШОР № 1: Роман Тиханов, Степан Чистяков, Алина Нартова, Дарья Чердынцева.

Напомним, что в феврале этого года на льду «Уральской молнии» в Челябинске прошла Всероссийская зимняя спартакиада. В состязаниях по шорт-треку и конькобежному спорту южноуральцы завоевали девять медалей. Одной из героинь состязаний стала челябинка Екатерина Алдошкина, завоевавшая пять наград, в том числе три — высшей пробы.