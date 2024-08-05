В ледовом дворце «Уральская молния» конькобежцы начали подготовку к новому сезону

В конце августа в челябинском спорткомплексе откроют сеансы массового катания

В ледовом дворце «Уральская молния» начали подготовку к старту нового сезона ведущие конькобежцы Челябинской области. Они провели первую тренировку на льду после летних каникул. В конце августа ЛД «Уральская молния» откроет сеансы массового катания на коньках, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В летний период ЛД «Уральская молния» был недоступен для катания на коньках: здесь был разморожен лед. Это плановое мероприятие, которое руководство спорткомплекса ежегодно проводит для того, чтобы качество льда в зимний период времени соответствовало высоким стандартам.

Накануне здесь был залит новый лед, а первую тренировку сегодня, 5 августа, провели ведущие конькобежцы Челябинской области. Они начали подготовку к новому сезону. Первый крупный старт для них запланирован на 21 августа. В этот день они поборются за награды летнего Кубка Союза конькобежцев России.

Отметим, что в конце августа ЛД «Уральская молния» будет доступен для массовых катаний. Точная дата еще неизвестна, однако руководство комплекса сообщает, что оповестит об этом заранее на своих ресурсах в соцсетях.