Порадовали и наши мужчины. Так, на 500-метровке неожиданную победу одержал Устин Никулин, а серебро досталось Никите Базюку. Дистанцию 1000 метров лучше всех преодолел Степан Чистяков. Наконец, мужская сборная Челябинской области завоевала серебро по итогам командного спринта. В ее составе медали региону принесли Сергей Бородулин, Никита Базюк и Степан Чистяков. В челябинском ЛД «Уральская молния» завершился третий этап Кубка России по конькобежному спорту. Хозяева льда по итогам соревнований завоевали семь медалей, в том числе четыре — высшей пробы. Приятный сюрприз своим фанатам преподнесла Ольга Фаткулина, в активе которой две золотые награды, сообщает результаты пресс-служба ЛД «Уральская молния».Титулованная челябинская спортсменка успешно стартовала на соревнованиях, завоевав в первый же день золото на своей любимой 500-метровой дистанции . При этом Ольга Фаткулина сумела опередить чемпионку 2021 года Ангелину Голикову из Москвы.На этом наша землячка не остановилась и помогла сборной Челябинской области выиграть командный спринт. Вместе с ней золото завоевали Валерия Евсега и Полина Чеснокова. Еще одну победу наши девушки одержали в командной гонке, здесь отличились Анастасия Григорьева, Валерия Евсега, Полина Чеснокова.Порадовали и наши мужчины. Так, на 500-метровке неожиданную победу одержал Устин Никулин, а серебро досталось Никите Базюку. Дистанцию 1000 метров лучше всех преодолел Степан Чистяков. Наконец, мужская сборная Челябинской области завоевала серебро по итогам командного спринта. В ее составе медали региону принесли Сергей Бородулин, Никита Базюк и Степан Чистяков.

