Конькобежная школа Челябинска стала призёром премии Министерства спорта России

Южноуральское учреждение заняло второе место в одной из номинаций.

Школа конькобежного спорта Челябинска стала одной из лучших в стране. Южноуральская СШОР № 1 получила серебряную медаль в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа» национальной спортивной премии, итоги которой вместе с болельщиками подвели в Министерстве спорта России.



Сам конкурс, как рассказали «Первому областному» в управлении по физической культуре и спорту Челябинска, проходил с 1 июля по 15 октября. Церемония вручения премии прошла 9 декабря в центре художественной гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Награду получил директор школы Андрей Швец.

«Радостно, что спортивная школа Челябинска была удостоена высшей оценки, это показатель работы всех: тренеров, воспитанников и руководства школы. В Челябинске спорт высшего качества. Надеемся, что на следующий год в списке финалистов будут и другие школы города»,— заявил руководитель управления физической культуры и спорта Челябинска Максим Клещевников.

Отметим, в августе 2021 года челябинская школа отметит 60-летний юбилей. Сейчас в ней занимаются 544 спортсмена. За годы деятельности школы было подготовлено десять мастеров спорта международного класса и 141 мастер спорта.