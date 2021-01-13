Для кого отменили занятия в школах Челябинска из-за морозов 13 января

Минувшей ночью в городе похолодало до −29 градусов

Минувшей ночью столбик термометра в областном центре опустился до −29 градусов. Ранним утром по-прежнему очень холодно. Из-за этого в школах Челябинска отменили занятия. Рассказываем — для кого.

«Сегодня, 13 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 7 класс первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска.



Еще одна, более холодная ночь, у челябинцев впереди. К вечеру 13 января и в ночь на 14 января в городе похолодает до −33 градусов. Занятия, вероятно, также отменят.

Но уже в пятницу горожан ждет существенное потепление. Ночные температуры поднимутся до −23 градусов, а днем 15 января, по прогнозам синоптиков, будет −10...12 градусов.