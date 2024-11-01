Челябинские конькобежцы с побед стартовали на первом этапе Кубка России

А Ольга Фаткулина вернулась на пьедестал, попав в тройку призеров в спринте

В подмосковной Коломне стартовал новый конькобежный сезон. На первом этапе Кубка России успешно выступили спортсмены Челябинской области, завоевавшие пять медалей. В личных состязаниях победу одержала Анастасия Григорьева. Порадовала и наша Ольга Фаткулина, которая финишировала в тройке призеров на дистанции 500 метров, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

Первый этап Кубка России стартовал в Коломне вчера, 31 октября. В первый день соревнований были разыграны 6 комплектов наград. Успешно начали свое выступление в сезоне конькобежцы Челябинской области. В их активе пять медалей, в том числе две — высшего достоинства.

Так, красивую победу в забеге на 3000 метров одержала Анастасия Григорьева. Причем показала хорошее время для старта сезона, значительно опередив других лидеров национальной команды — Ирину Сальникову и Екатерину Кошелеву.

Кубок России. 1-й этап. Женщины, 3000 метров:

1. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 4.09,35.

2. Ирина Сальникова (Нижегородская область) — 4.15,53.

3. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 4.15,70.

В список призеров соревнований попала и наша самая титулованная спортсменка Ольга Фаткулина. Серебряный призер Олимпийских игр показала второй результат в забеге на 500 метров, уступив лишь лидеру сборной России в этой дисциплине Дарье Качановой. Аналогичный результат показал на этой же дистанции, но среди мужчин Никита Базюк.

Кубок России. 1-й этап. Женщины, 500 метров:

1. Дарья Качанова (Нижегородская область) — 37,76.

2. Ольга Фаткулина (Челябинская область) — 37,96.

3. Ангелина Голикова (Москва) — 39,15.

Кубок России. 1-й этап. Мужчины, 500 метров:

1. Тимур Карамов (Санкт-Петербург) — 35,30.

2. Никита Базюк (Челябинская область) — 35,48.

3. Михаил Карелин (Московская область) — 35,50.

Успешно выступили наши конькобежцы в командных состязаниях. Так, в спринтерском забеге на три круга наши девушки показали лучший результат, а мужчины заняли третье место.

Сегодня, 1 ноября, спортсмены разыграют еще четыре комплекта наград — на дистанциях 1000 метров среди мужчин и женщин, а также в мужском и женском масс-стартах. Состязания завершатся 2 ноября.