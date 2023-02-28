86-летний житель Златоуста преодолел горный марафон «Лыжня за облака»

Владимир Горбунов прошел дистанцию в 10 км и посвятил забег родным, погибших под Ленинградом

«Самым возрастным из 357 участников стал 86-летний златоустовец Владимир Горбунов. 10-километровый забег он посвятил памяти своих родных, сложивших головы под Ленинградом, где они сражались в составе лыжных батальонов»,

— рассказали в пресс-служба национального парка.

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» завершился традиционный горный марафон «Лыжня за облака». В этом году в соревнованиях приняли участие 357 любителей лыж, самым возрастным участником оказался 86-летний житель Златоуста Владимир Горбунов. Он прошел дистанцию в 10 км и посвятил свой забег родным, которые погибли под Ленинградом, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».Около 100 спортсменов решились преодолеть 35-километровую дистанцию таганайской «Лыжни за облака». Самыми быстрыми в абсолютном зачете у мужчин стали Владимир Родыгин из Первоуральска, челябинец Владимир Бычков и Артем Максимов из Миасса. У женщин в первую тройку вошли челябинки Мария Гогель, Наталья Дидык и Екатерина Хаова.Кроме того, 67 юных спортсменов с помощью родителей преодолели 700-метровый круг. Добавим, что уже 26 марта в Челябинской области пройдет лыжный марафон «Зюраткуль‑2023». Спортсмены преодолеют дистанцию от 11 до 55 км.