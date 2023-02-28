В Челябинской области в национальном парке «Таганай» завершился традиционный горный марафон «Лыжня за облака». В этом году в соревнованиях приняли участие 357 любителей лыж, самым возрастным участником оказался 86-летний житель Златоуста Владимир Горбунов. Он прошел дистанцию в 10 км и посвятил свой забег родным, которые погибли под Ленинградом, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».
Около 100 спортсменов решились преодолеть 35-километровую дистанцию таганайской «Лыжни за облака». Самыми быстрыми в абсолютном зачете у мужчин стали Владимир Родыгин из Первоуральска, челябинец Владимир Бычков и Артем Максимов из Миасса. У женщин в первую тройку вошли челябинки Мария Гогель, Наталья Дидык и Екатерина Хаова.
«Самым возрастным из 357 участников стал 86-летний златоустовец Владимир Горбунов. 10-километровый забег он посвятил памяти своих родных, сложивших головы под Ленинградом, где они сражались в составе лыжных батальонов», — рассказали в пресс-служба национального парка.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес