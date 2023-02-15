В Челябинской области пройдет лыжный марафон «Зюраткуль‑2023»

Спортсмены преодолеют дистанцию от 11 до 55 км

В Челябинской области в национальном парке «Зюраткуль» 26 марта пройдет традиционный лыжный марафон. Спортсмены выступят на дистанциях 55 км, 33 км, 22 км и 11 км свободным стилем. В прошлом году в турнире приняли участие более 150 лыжников, сообщает региональный Минспорт.Лыжники пройдут дистанцию по 11-километровому кругу. Для спортсменов организуют пункты питания на дистанции и на финише. А на финише участники смогут получить индивидуальную медаль финишера.Взносы лыжников составляют от 1000 до 3000 рублей в зависимости от длины дистанции. Для участников младше 18 лет стоимость составляет 700 рублей. Также будет организован трансфер из Челябинска, для участников марафона — 500 рублей, а для сопровождающих — 1000 рублей.09:00—10:00 — получение стартовых пакетов в здании администрации «Эко-парк „Зюраткуль“»11:00 — открытие мероприятия11:45 — размещение участников в стартовом коридоре12:00 — старт участников дистанций 55 км12:10 — старт участников дистанций 33/22 км14:30 — награждение победителей дистанции 33 км15:30 — награждение победителей дистанции 55 км18:00 — закрытие спортивного мероприятия «Лыжный марафон „Зюраткуль 2022“»Напомним, что накануне более пяти тысяч челябинцев вышли на старт «Лыжни России — 2023». А в общей сложности в регионе в лыжных состязаниях приняли участие около 20 тысяч южноуральцев.