/ Герман Титов: «Тяжелая победа. Ребята бились, старались…»

Главный тренер «Трактора» подвел итог победной игры.

Главный тренер «Трактора» Герман Титов на послематчевой пресс-конференции проанализировал игру своих подопечных с московским «Динамо». По словам наставника «черно-белых» команда сыграла точно по плану тренерского штаба.

Хочу поздравить болельщиков и своих ребят с победой. Тяжелая победа. Ребята бились, старались, но видно, что на них давит психологический груз. Саша Судницин сегодня подчищал за защитниками. Вся команда сыграла строго, что мы от них и просили. Где-то нам удача помогла, когда «Динамо» не отличилось в моментах. Мы опять забили спецбригадой, они вытащили нам игру. — цитирует Германа Титова пресс-служба «Трактора».

Герман Титов отметил игру новичка челябинцев Йонаса Энлунда. Наставник сказал, что для первой игры финский легионер выступил неплохо.

Он уже зарекомендовал себя в КХЛ. Мы знали его возможности. Боялись, что у него не было игровой практики, но для первого матча он сыграл прилично. — сказал Герман Титов.

Напомним, вчера, 1 октября, «Трактор» с минимальным преимуществом обыграл «Динамо» из Москвы. Единственную шайбу в матче забил шведский легионер челябинцев Александр Бергстрем. Следующий матч «Трактор» сыграет в пятницу, 5 октября, против команды «Кунлунь Ред Стар». Gрямую трансляцию смотрите на 1obl. tv