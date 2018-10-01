/ Челябинский «Трактор» собрал деньги на лечение первому тренеру Валерия Белоусова

Помощь предложили игроки команды.

Хоккейный клуб «Трактор» оказал материальную помощь Юрию Чурекову, первому тренеру Валерия Белоусова. Болеющий онкологическим заболеванием 80-летний тренер обратился за помощью к руководству «Трактора» с просьбой о материальной помощи. Как отмечает пресс-служба челябинской команды, поскольку клуб не может напрямую выделять деньги ветеранам, материально поддержать заслуженного тренера предложили игрокам.

Я очень благодарен ребятам и руководству «Трактора», что откликнулись на мою просьбу. У меня сейчас неважно со здоровьем, и эта поддержка очень поможет. За командой слежу всегда, переживаю. Желаю «Трактору» удачи и боевого настроя. Победы придут, и все будет в порядке! — цитирует Юрия Чурекова пресс-служба «Трактора».

Отметим, что Валерий Чуреков является кандидатом в мастера спорта СССР. В 1966 году специалист возглавил команду «Кедр» из Новоуральска, где начинал карьеру знаменитый хоккейный тренер Валерий Белоусов.