/ Финский нападающий Йонас Энлунд подписал контракт с «Трактором»

Соглашение рассчитано на год.

Финский игрок Йонас Энлунд подписал соглашение с «Трактором». Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе клуба, соглашение форварда с командой рассчитано на один сезон. Сам Йонас Энлунд сказал, что надеется показать в «Тракторе» свой лучший хоккей.

Рад, что получилось подписать контракт с таким клубом, как «Трактор». Здесь играют мои партнеры по предыдущим командам, с которыми многое удавалось на льду. Надеюсь помочь команде и показать в «Тракторе» свой лучший хоккей. — цитируют финского легионера в пресс-службе челябинской команды.

Отметим, что Йонас Энлунд является воспитанником финского хоккейного клуба «Хифк». В КХЛ форвард выступал за «Сибирь» из Новосибирска, «Локомотив» из Ярославля, Санкт-Петербургский СКА, ЦСКА из Москвы и за «Куньлунь Ред Стар». Всего за карьеру в КХЛ финский форвард провел 413 игр, забил 99 шайб и отдал 136 голевых передач.