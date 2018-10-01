«Трактор» одержал вторую домашнюю победу подряд

Челябинцы обыграли московское «Динамо».

Победу в заключительном матче домашней серии одержал челябинский «Трактор». Подопечные Германа Титова с минимальным преимуществом обыграли столичное «Динамо». Отметим, что эта победа стала для «Трактора» второй подряд.



Единственную шайбу в третьем периоде забросил шведский легионер «Трактора» Александр Бергстрем в большинстве. Нападающий получил пас из-за ворот от Райана Стоа и в касание отправил шайбу в ворота Ивана Бочарова. Стоит отметить, что челябинцам удалось сохранить в неприкосновенности собственные ворота, а вратарь Александр Судницин отыграл «на ноль».



Также напомним, что сегодня дебютный матч за «Трактор» провел новичок команды, финский нападающий Йонас Энлунд. Дебютант команды нанес два броска по воротам соперника, но не отметился результативными действиями.



После этой игры «Трактор» отправится в четырехматчевую выездную серию. Первый соперник команды Германа Титова — «Кунлунь Ред Стар». Встреча состоится в пятницу, 5 октября. Московское «Динамо» же начнет домашнюю серию, и в первом матче сыграет с казанским «Ак Барсом».



«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Москва) — 1:0

(0:0; 0:0; 1:0)

Александр Бергстрем — 48:58



Статистика матча: Броски: 37-54 ; Броски в створ: 19-30 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 26-18 ; Блокированные броски: 10-9 ; Силовые приемы: 24-20 ; Штраф: 8-6.

