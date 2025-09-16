Баскетбольные «Оскары» получат лучшие игроки и тренеры в Челябинской области

На региональную премию «Высота» заявлены 59 претендентов в 17 номинациях

Федерация баскетбола Челябинской области отметит лучших тренеров, спортсменов, судей, менеджеров, директоров школ, активистов и родителей, вносящих значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола на региональном и всероссийском уровнях. В этом году памятные и уникальные статуэтки премии «Высота» получат победители в 17 номинациях, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.

Каждый из претендентов на победу в общественной баскетбольной премии — не просто участник, а настоящая звезда, которая своими усилиями поднимает планку баскетбольных достижений на новую высоту.

В этом году премия собрала беспрецедентно большую аудиторию участников: 59 претендентов в 17 номинациях — от многообещающих ребят 13—16 лет до наставников, преданных делу десятилетиями. Среди соискателей — 86-летний учитель физкультуры лицея № 67 Юрий Николаевич Екимасов, который более 60 лет прививает детям любовь к баскетболу.

Самой юной профессиональной участницей «Высоты» стала 13-летняя спортсменка СШ № 8 Челябинска Олеся Смирнова. В ноябре 2024 года на межрегиональных соревнованиях среди девушек 2012 года рождения она поразила всех: за 18 минут набрала 47 очков, сделала 22 перехвата и отдала 9 голевых передач.

«Спасибо всем номинантам премии „Высота“ за то, что они каждый день своей работой — тренерской, спортивной, управленческой — приближают тот день, когда мы с чувством огромной гордости сможем сказать, что баскетбол рулит», — отметил президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Церемония «Высоты» — это зрелищное событие с живым звуком и эффектными музыкально-танцевальными номерами. В разные годы гостями становились выдающиеся политики, спортсмены и публичные деятели из разных сфер. В этом году премию проведут в третий раз, а уникальные памятные статуэтки лауреаты получат 27 сентября.