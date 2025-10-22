Баскетбольная команда «Славянка‑ЧКПЗ» вырвалась в лидеры Высшей лиги

Челябинки одержали две домашние победы над красноярским клубом «Енисей‑2» — 80:69 и 67:62

Уверенно стартовала в Высшей лиге чемпионата России баскетбольная команда «Славянка-ЧКПЗ». Челябинки одержали две уверенные домашние победы над дублем красноярского «Енисея» со счетом 80:69 и 67:62 и таким образом поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом поединке с сибирячками тренерский штаб «Славянки-ЧКПЗ» впервые в сезоне выпустил на площадку с первых минут Полину Безгубенко и Анну Закомолкину. Из-за повреждений вынуждены были пропустить игру Валерия Кортунова и Елизавета Тюляндина.

Начали челябинки матч за здравие, поведя в счете. Роль лидера неожиданно взяла на себя Анна Закомолкина. Благодаря двум ее точным трехочковым броскам «Славянка-ЧКПЗ» завершила первый период в свою пользу — 22:16. Во втором периоде гости выровняли положение, команды ушли на большой перерыв при ничейном счете — 36:36.

В третьем отрезке матча хозяйки площадки совершили рывок, на который соперницы ответить уже не смогли. На классе и мастерстве «Славянка-ЧКПЗ» довела матч до победы — 80:69.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины.

20 октября. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 80:69 (22:16, 14:20, 27:13, 17:20).

«Славянка-ЧКПЗ»: Закомолкина (19), Эрнандес (14), Исаева (13), Зеленцова (7), Кузилова (7), Безгубенко (6), Вишнякова (5), Грачева (3), Катлинская (2), Понкратова (2), Ситникова (2).

«Динамо-2»: Подкорытова (23), Белова (16), Щелканова (6), Квашнина (6), Миц (5), Лесовая (5), Гречанникова (4), Картышева (2), Баженова (2), Черноярова, Выгонная.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Анна Закомолкина («Славянка-ЧКПЗ»)

Провела свой лучший матч за челябинскую команду, набрав аж 19 очков. При этом сыграла менее 20 минут. Реализовала все три дальних броска, лишь раз промазала с игры.

Анна Подкорытова («Динамо-2»)

Была лидером атак сибирского клуба, практически не уходила с площадки, сыграв 37 с половиной минут. В итоге набрала 23 очка.

Полина Исаева («Славянка-ЧКПЗ»)

Поначалу была незаметной, но ближе к концовке матча разыгралась. 13 очков — весьма неплохо для спортсменки.

Упорным и непростым получился для челябинской команды следующий матч, прошедший на следующий день. Сибирячки оказали упорное сопротивление «Славянке-ЧКПЗ». Первая половина матча также завершилась вничью — 32:32.

Чуть лучше баскетболистки «Енисея-2» провели третью четверть. И лишь в четвертом периоде хозяйкам площадки удалось-таки сломить сопротивление соперниц. Наши девушки лучше провели концовку матча, выиграв в итоге со счетом 67:62. Отметим, что хорошо провели поединок Алиса Грачева и Полина Исаева, пополнившие «Славянку-ЧКПЗ» в летнее межсезонье.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины.

21 октября. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 67:62 (16:14, 16:18, 13:14, 22:16).

«Славянка-ЧКПЗ»: Грачева (11), Исаева (10), Эрнандес (9), Безгубенко (7), Ситникова (6), Кузилова (6), Катлинская (6), Закомолкина (4), Кортунова (4), Зеленцова (3), Тюляндина (1), Вишнякова.

«Динамо-2»: Белова (22), Подкорытова (11), Баженова (10), Щелканова (6), Гречанникова (6), Миц (3), Выгонная (2), Картышева (2), Черноярова, Квашнина, Лесовая.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Дарья Белова («Динамо-2»)

Едва ли не в одиночку тащила свою команду к победе. Выиграть сибирячкам не удалось, но ее лидер однозначно может занести себе матч в актив, став самым результативным игроком, — 22 очка!

Полина Исаева («Славянка-ЧКПЗ»)

Сыграла эффективно за 21 минуту: 10 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата — достойная статистика!

Алиса Грачева («Славянка-ЧКПЗ»)

Стала одним из лидеров челябинского клуба в матче, дирижировала игрой партнеров, сама при этом не забывала забивать.

Таким образом челябинская команда на старте чемпионата в Высшей лиге одержала три победы в четырех матчах. Она занимает второе место в турнире. Следующие два матча «Славянка-ЧКПЗ» сыграет 24 и 25 октября с дублем новосибирского «Динамо».

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).