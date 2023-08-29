Команда девочек «Челябинск‑ОСШ» заняла третье место в Юношеской футбольной лиге

В дебютном сезоне спортсменки вошли в число призеров дивизиона ЮФЛ «Приволжье»

Завершился чемпионат Юношеской футбольной лиги для команды девушек «Челябинск-ОСШ». В дебютном для себя сезоне южноуральские спортсменки вошли в тройку призеров в дивизионе «Приволжье». При этом наша команда уступила второе место соперницам из Перми лишь по дополнительным показателям и не смогла попасть в финал соревнований, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ по футболу.

В заключительном туре девушки из «Челябинск-ОСШ» одержали разгромную победу над сверстницами из ульяновской «Волги» — 4:0. Дубль на счету Дарьи Ботовой, еще по голу на свой счет записали Ангелина Швецова и Яна Рабчун. Увы, этого оказалось недостаточно для того, чтобы войти в число двух лучших команд и принять участие в финальном турнире Юношеской футбольной лиги.

«Челябинск-ОСШ» и «Академия Звезда» набрали одинаковое количество очков (по 37), однако по дополнительным показателям пермская команда расположилась выше в турнирной таблице. Согласно регламенту турнира очки командам начисляются не только за победу (3 очка) и ничью (1 очко), но учитывается и количество забитых мячей (1 гол — 0,5 очка).





Подопечные Лады Гаврилиной и Ильи Шарабрина заняли итоговое третье место — достойный результат для дебютанток соревнований. Отметим снайперские качества Яны Рабчун. С 11 забитыми мячами она заняла второе место в списке лучших бомбардиров турнира.