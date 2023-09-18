Команды «Челябинск-ОСШ» одержали синхронные победы в Юношеской футбольной лиге

Ребята 2007 и 2008 годов рождения выиграли с минимальным счетом у сверстников из Нижнего Новгорода

Челябинские команды регионального центра РФС одержали победу в первенстве Юношеской футбольной лиги. В дивизионе «Приволжье» ребята 2007 и 2008 годов рождения из «Челябинск-ОСШ» выиграли у сверстников из Нижнего Новгорода с одинаковым счетом 1:0. Обе южноуральские команды занимают 5-е места в своих возрастных группах, сообщает пресс-служба ОГАУ «Челябинск-ОСШ».

Открывали тур ребята не старше 2008 года рождения. Несмотря на то что в составе команды пропускал поединок лучший бомбардир Данил Макушенко, подопечным Константина Маляренко удалось одержать победу. В дебюте игры гол забил Кирилл Александров, подкараулив ошибку соперника в обороне.

«Получилась хорошая игра, за которую я бы хотел поблагодарить соперника. Приятно, что наши парни сумели реализовать в игре то, что мы планировали в нашем недельном цикле. Думаю, победа получилась закономерной», — считает главный тренер «Челябинск-ОСШ 2008» Константин Маляренко.

Старшая команда «Челябинск ОСШ», 2007 года рождения, также одержала победу с минимальным счетом благодаря голу в начале матча. Точный удар нанес Артем Ахмедьянов. Подопечные Алексея Власова после поражения в Ульяновске вернули себе место в лидирующей группе в первенстве «Приволжье-2».

«В целом неплохо контролировали игру, соперник сумел создать два момента, но не смог их реализовать. Возможностей для взятия ворот у нас было гораздо больше, а матч прошел по нашему сценарию. Надеюсь, мы начнем новую победную серию, а до конца чемпионата осталось шесть игр. Постараемся их провести на высоком уровне», — подвел итог матчу главный тренер «Челябинск-ОСШ 2007» Алексей Власов.

Победы в отчетном туре позволили командам «Челябинск-ОСШ» подняться на пятые строчки турнирной таблицы ЮФЛ Приволжье в своих возрастных группах. Свой следующий матч в ЮФЛ Приволжье южноуральские футболисты проведут 24 сентября на выезде против академии ФК «Уфа».