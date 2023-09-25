Две юношеские футбольные команды из Челябинска сыграли вничью в первенстве ЮФЛ

Южноуральцы поделили очки со сверстниками из Уфы

В очередном туре первенства Юношеской футбольной лиги команды «Челябинск-ОСШ» не выявили победителя в противостоянии с соперниками из Уфы. Ребята 2007 и 2008 годов рождения сыграли матчи с одинаковым счетом 1:1 и сохранили пятые места в своих возрастных категориях в турнирной таблице первенства, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ по футболу.

Команда «Челябинск-ОСШ» 2008 года рождения начала свой поединок с ФК «Уфа» неудачно, пропустив гол со «стандарта» в первом тайме. Однако подопечные Константина Маляренко собрались и были ближе к победе. Однако забить южноуральцам удалось лишь раз — с пенальти был точен Егор Виденеев.

После 26 туров челябинская команда занимает пятую строчку в турнирной таблице из 16 команд. Восстанавливающийся после травмы Данил Макушенко, несмотря на пропуск нескольких туров, с 14 точными ударами входит в топ-5 лучших снайперов ЮФЛ Приволжье-3.

Старшая команда «Челябинск-ОСШ» 2007 года рождения также разошлась миром с соперником. Виктор Спиридонов оказался самым расторопным в штрафной площади уфимцев после подачи углового. Хозяева поля сравняли счет после досадной ошибки южноуральцев в обороне — 1:1.

Коллектив Алексея Власова также находится на пятом месте. Артем Ахмедьянов 11 раз огорчил вратарей соперников и входит в десятку лучших снайперов ЮФЛ Приволжье-2.

Свои следующие поединки в Юношеской футбольной лиге наши команды проведут в воскресенье, 1 октября. В гости в Челябинск пожалует один из лидеров чемпионата — «Крылья Советов» из Самары.