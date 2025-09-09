Команду «Динамо-Уралочка» покинула ватерполистка Дарья Бунакова

Спортсменка следующий сезон проведет в другом клубе

Женскую команду по водному поло «Динамо-Уралочка» из Златоуста покинула Дарья Бунакова. Она продолжит карьеру в другом клубе. В составе южноуральской команды спортсменка становилась чемпионкой России и приглашалась в ряды национальной сборной, сообщает официальный сайт ВК «Динамо-Уралочка».

«Мы благодарим Дарью за мастерство, большой труд и профессионализм, благодаря которым в составе „Уралочки“ были выиграны чемпионат России, Кубок страны и Спартакиада сильнейших. Спасибо за классную игру и успехов в карьере», — так поблагодарили спортсменку в штабе «Динамо-Уралочки».

Дарья Бунакова является воспитанницей златоустовской школы водного поло. Начинала заниматься этим видом спорта с юных лет, доросла до уровня главной команды города, стала одним и ее лидеров.

Отметим, что в летнее межсезонье ряды «Динамо-Уралочки» пополнила большая группа молодых ватерполисток. Кроме того, команда усилилась Верой Копцевой, которая два последних сезона провела в Италии.

В сезоне-2024/2025 южноуральская команда стала бронзовым призером чемпионата России. В малом финале ватерполистки из Златоуста в серии до трех побед одержали победу над московским клубом СКИФ.