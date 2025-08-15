Златоустовская «Уралочка» купила ватерполистку с опытом игры в Италии

За южноуральскую команду будет выступать Вера Копцева

В женской ватерпольной команде «Динамо-Уралочка» топовый новичок. Златоустовский клуб усилила российская спортсменка с солидным международным опытом. Вера Копцева брала золото Европы среди юниоров, а последние два сезона провела в Италии, выступая в национальном чемпионате за команды из Катании и Триеста, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Вере Копцевой лишь 19 лет, но она уже состоявшийся мастер с серьезным опытом игры на самом высоком уровне. Спортсменка начинала свою карьеру в Москве, выиграла первенство России, в составе юниорской сборной завоевала золото Кубка Европы, а затем уехала покорять Италию.

Последние два сезона россиянка провела в командах из Катании и Триеста, причем отличалась результативностью. Но решила-таки вернуться в Россию и теперь будет выступать за «Уралочку» из Златоуста.

Напомним, что в прошлом сезоне южноуральская команда стала бронзовым призером чемпионата России. В этом году турнир стартует 26 сентября. «Динамо-Уралочка» ставит перед собой задачу вернуть себе титул сильнейшей команды страны.